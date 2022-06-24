У Орбана заявили, что не хотят никаких новых санкций против России

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что ЕС следует прекратить расширять санкции против России за развязанную войну, вместо этого работать над переговорами о перемирии.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии на полях саммита ЕС.

Советник Балаш Орбан (не родственник премьера) сказал, что пока санкции ЕС создают больше проблем самому Евросоюзу, чем России, поэтому, по его мнению, нужно менять подход.

"В итоге Европа окажется на проигравшей в этой войне стороне из-за экономических проблем. Мы бы рекомендовали остановить санкционный процесс… Мы видим, что чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам. А Россия? Да, им тоже больно, но они держатся, и, более того, даже продвигаются в Украине... Да, у нас есть определенные достижения, но если так пойдет и дальше, если логично подумать - это закончится плохо для нас, поэтому нужно подумать о чем-то другом - мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем", – отметил советник.

Напомним, Венгрия среди стран ЕС сохраняет едва ли не самую большую энергозависимость от России. Из-за позиции Будапешта существенно задержалось утверждение шестого пакета санкций, поскольку Орбан пытался выторговать для себя исключения. Также из-за его позиции под персональные санкции не попал патриарх Кирилл.

Несмотря на обвинения в адрес президента Украины в том, что тот якобы пытался помешать повторной победе его партии на выборах, Виктор Орбан не возражал против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Также Орбан заявил, что Украина имеет право защищаться от российского вторжения "даже если букмекеры не дают больших шансов", но добавил, что Европе, по его мнению, "надо говорить голосом мира".

21 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Орбаном, в котором пригласил его посетить Украину.

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