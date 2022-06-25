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Бургомістр Берліна пів години спілкувалась через відеозв’язок з фальшивим Віталієм Кличком

Субота, 25 червня 2022, 08:56

Шахрай, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв’язався по відеозв’язку з бургомістром Берліна Францискою Ґіффай та спілкувався з нею пів години.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Tagesspiegel.

Канцелярія Сенату Берліна оголосила про відеозустріч із мером Києва у другій половині дня в п'ятницю. Про зустріч начебто попросила українська сторона.

Дата була погоджена через протокольний відділ канцелярії Сенату на початку червня. Через які канали це відбулося, поки що невідомо.

Розмова мала розпочатися о 17:00, а о 18:45 канцелярія Сенату Берліна повідомила, що спілкування перервано. 

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"Хід розмови та постановка теми викликали недовіру у берлінської сторони. Розмову було перервано передчасно", - розповіли у канцелярії.

Пізніше розмова з послом України Андрієм Мельником підтвердила, що спілкувався не Віталій Кличко. Чоловік на екрані виглядав як справжній мер Києва, але це був не він.

"Судячи з усього, це був діпфейк", - заявила прессекретар Сенату Ліза Фреріхс. 

За словами учасників, відеодзвінок тривав пів години. Наразі служба держбезпеки управління державної кримінальної поліції проводить розслідування для з'ясування обставин.

Прессекретар повідомила, що шахрай дізнавався про ситуацію в Берліні та про догляд за біженцями у перші чверть години. Потім посипалися питання, які видалися підозрілими. Зокрема, щодо співпраці влади Берліна, аби українські чоловіки покидали місто і воювали в Україні. Або щодо того, чи українські біженці в Німеччині отримуватимуть соціальну допомогу обманним шляхом.

"На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами, зокрема онлайн, щоб цифровими методами підірвати довіру та дискредитувати партнерів та союзників України", - прокоментувала інцидент Ґіффай.

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Видання Bild повідомило, що подібний інцидент стався у Мадриді. Там теж хтось видавав себе за Віталія Кличка перед мером.

"Справжній" Кличко підтвердив Bild у п'ятницю ввечері, що спілкувався не він.

"Дорога Франциска Ґіффай, я щойно дізнався, що вам і меру Мадрида надійшов хибний дзвінок. Хтось видавав себе за Віталія Кличка, але то був не я. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо поговорити телефоном через мої офіційні канали. Мені й перекладач не потрібний...", - зазначив мер Києва.

Достеменно не відомо, чи був чоловік на відео двійником, чи використовувалося програмне забезпечення для фільтрації обличчя.

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Німеччина інциденти

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