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Бургомистр Берлина пол часа общалась по видеосвязи с фальшивым Виталием Кличко

Суббота, 25 июня 2022, 08:56

Мошенник, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко, связался по видеосвязи с бургомистром Берлина Франциской Гиффай и общался с ней полчаса.

Об этом, как пишет Европейская правда, говорится в публикации Tagesspiegel.

Канцелярия Сената Берлина объявила о видеовстрече с мэром Киева во второй половине дня в пятницу. О встрече как бы просила украинская сторона.

Дата была согласована через протокольный отдел канцелярии Сената в начале июня. Через какие каналы это произошло, пока неизвестно.

Разговор должен был начаться в 17:00, а в 18:45 канцелярия Сената Берлина сообщила, что общение прервано.

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"Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие у берлинской стороны. Разговор был прерван преждевременно", - рассказали в канцелярии.

Позже разговор с послом Украины Андреем Мельником подтвердил, что общался не Виталий Кличко. Мужчина на экране выглядел как настоящий мэр Киева, но это был не он.

"Судя по всему, это был дипфейк", - заявила пресс-секретарь Сената Лиза Фрерихс.

По словам участников, видеозвонок длился полчаса. В настоящее время служба госбезопасности управления государственной криминальной полиции проводит расследование для выяснения обстоятельств.

Пресс-секретарь сообщила, что мошенник узнавал о ситуации в Берлине и об уходе за беженцами в первые четверть часа. Затем посыпались вопросы, которые показались подозрительными. В частности, о сотрудничестве властей Берлина, чтобы украинские мужчины покидали город и воевали в Украине. Или относительно того, будут ли украинские беженцы в Германии получать социальную помощь обманным путем.

"К сожалению, это часть реальности, что война ведется всеми средствами, в том числе онлайн, чтобы цифровыми методами подорвать доверие и дискредитировать партнеров и союзников Украины", - прокомментировала инцидент Гиффай.

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Издание Bild сообщило, что подобный инцидент произошел в Мадриде. Там тоже кто-то выдавал себя за Виталия Кличко перед мэром.

"Настоящий" Кличко подтвердил Bild в пятницу вечером, что общался не он.

"Дорогая Франциска Гиффай, я только что узнал, что вам и мэру Мадрида поступил ложный звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я. Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону через мои официальные каналы. Мне и переводчик не нужен ...", - отметил мэр Киева.

Неизвестно, был ли мужчина на видео двойником, или же использовалось программное обеспечение для фильтрации лица.

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Германия инциденты

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