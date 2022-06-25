У Франції хочуть закріпити право на аборт в конституції

Група депутатів партії президента Франції Еммануеля Макрона запропонує схвалити законопроєкт про включення права на аборт до конституції країни.

Про це йдеться у заяві двох членів французького парламенту у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Право на аборт у Франції вже закріплено в законі 1975 року, що стосується добровільного переривання вагітності.

Тим часом конституційний закон закріпить право на аборт для майбутніх поколінь, заявила Марі-П'єр Ріксен, член парламенту та член партії "Відродження".

"Те, що сталося в іншому місці, не повинно статися у Франції", - сказала Ріксен.

Законопроєкт включатиме положення, яке унеможливить позбавлення особи права на добровільне переривання вагітності.

Цей крок буде зроблено після того, як Верховний суд США скасував ухвалу 50-річної давності, яка давала жінкам право на аборти.

Аврора Берж, лідер партійної групи Макрона в парламенті, заявила, що рішення Верховного суду США про відміну права на аборт є "катастрофою для жінок у всьому світі".

Макрон висловив солідарність із жінками у Сполучених Штатах після рішення Верховного суду США, заявивши, що воно підриває свободи жінок.

"Аборт – це основне право всіх жінок. Його треба захищати", - написав президент Франції у Twitter пізно ввечері у п'ятницю.