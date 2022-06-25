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Во Франции хотят закрепить право на аборт в конституции

Суббота, 25 июня 2022, 14:49

Группа депутатов партии президента Франции Эммануэля Макрона предложит одобрить законопроект о включении права на аборт в конституцию страны.

Об этом говорится в заявлении двух членов французского парламента в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Право на аборт во Франции уже закреплено в законе 1975 года, который касается добровольного прерывания беременности.

Между тем, конституционный закон закрепит право на аборт для будущих поколений, заявила Мари-Пьер Риксен, член парламента и член партии "Возрождение".

"Случившееся в другом месте не должно произойти во Франции", - сказала Риксен.

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Законопроект будет включать положение, которое исключит возможность лишения лица права на добровольное прерывание беременности.

Этот шаг будет сделан после того, как Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, которое давало женщинам право на аборты.

Орор Берж, лидерка партийной группы Макрона в парламенте, заявила, что решение Верховного суда США об отмене права на аборт является "катастрофой для женщин по всему миру".

Макрон выразил солидарность с женщинами в США после решения Верховного суда США, заявив, что оно подрывает свободы женщин.

"Аборт – это основное право всех женщин. Его нужно защищать", - написал президент Франции в Twitter поздно вечером в пятницу.

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Франция ЕвроЖизнь

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