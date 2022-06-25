Стрілянина в Осло: у Норвегії оголосили максимальний рівень терористичної загрози 

Після нічної стрілянини із загиблими в Осло у Норвегії рівень терористичної загрози підвищили з третього до п’ятого, найвищого з можливих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Стрілянина сталася у районі популярного гей-бару напередодні щорічного прайду в Осло. Норвезька поліційна служба безпеки (PST) вважає, що атака могла бути екстремальним ісламістським терористичним актом.

Стрілок, відразу затриманий на місці події, був відомий службам безпеки з 2015 року як ймовірний радикалізований ісламіст і мав психічні проблеми, такі як посттравматичний стрес, марення та труднощі з концентрацією уваги.

Він також має судимість за розбій при обтяжуючих обставинах та зберігання наркотиків.

У травні PST розмовляла із чоловіком, але не вважалося, що зловмисник мав наміри вчинити насильство.

"Є підстави вважати, що це може бути злочином на ґрунті ненависті. Ми розслідуємо, чи був прайд сам по собі метою, чи є інші мотиви", - заявили в поліції.

42-річного затриманого, якого звуть Заніар Матарпур, звинувачують у вбивстві, замаху на вбивство та терорі. Він громадянин Норвегії, але родом із курдської частини Ірану. Чоловік приїхав до Норвегії на початку 90-х зі своєю родиною.

Внаслідок стрілянини, яку він вчинив минулої ночі в Осло, двоє людей загинули, ще майже два десятки отримали поранення.

Щорічний прайд в Осло було скасовано.