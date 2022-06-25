Стрельба в Осло: в Норвегии объявили максимальный уровень террористической угрозы

После ночной стрельбы с погибшими в Осло в Норвегии уровень террористической угрозы повысили с третьего до пятого, самого высокого из возможных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Стрельба произошла в районе популярного гей-бара в преддверии ежегодного прайда в Осло. Норвежская полицейская служба безопасности (PST) считает, что атака могла быть экстремальным исламистским террористическим актом.

Стрелок, сразу задержанный на месте происшествия, был известен службам безопасности с 2015 года как вероятный радикализированный исламист и имел психические проблемы, такие как посттравматический стресс, бред и трудности с концентрацией внимания.

Он также имеет судимость за разбой при отягчающих обстоятельствах и хранении наркотиков.

В мае PST разговаривала с мужчиной, но не считалось, что злоумышленник намеревался совершить насилие.

"Есть основания полагать, что это может быть преступлением на почве ненависти. Мы расследуем, был ли прайд сам по себе целью или есть другие мотивы", - заявили в полиции.

42-летний задержанный, которого зовут Заниар Матарпур, обвиняется в убийстве, покушении на убийство и терроре. Он гражданин Норвегии, но родом из курдской части Ирана. Мужчина приехал в Норвегию в начале 90-х со своей семьей.

В результате стрельбы, которую он совершил минувшей ночью в Осло, два человека погибли, еще почти два десятка получили ранения.

Ежегодный прайд в Осло был отменен.