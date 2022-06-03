МЗС Росії збере американських журналістів, щоб пояснити їм “наслідки ворожої лінії” США

Міністерство закордонних справ Росії 6 червня викличе керівників редакцій американських ЗМІ, щоб попередити їх про наслідки обмеження роботи російських журналістів у Штатах.

Про це на брифінгу в п’ятницю заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"У понеділок, 6 червня, до пресцентру МЗС Росії буде запрошено керівників московських представництв усіх американських ЗМІ - для роз'яснення їм наслідків ворожої лінії їхнього уряду. "Робиться все Вашингтоном, щоб будь-яка вироблена продукція, виробнича, господарська діяльність вітчизняних медіа на американській території була просто неможлива, заборонена, потрапила під рестрикції тощо", - сказала Захарова.

Вона заявила, що в разі, якщо робота російських ЗМІ на території США "не буде нормалізована", Москва вдасться до "найжорсткіших заходів у відповідь".

8 травня Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох кремлівських телеканалів: "Перший канал Росія", телеканал "Росія-1" та "Телерадіомовна компанія НТВ".

А в межах шостого пакету санкцій, затвердженого 3 червня, Європейський Союз відключить російські канали Rossiya24, TV center International, RTR Planeta.