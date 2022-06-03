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МИД России соберет американских журналистов, чтобы объяснить им "последствия враждебной линии" США

Пятница, 3 июня 2022, 13:28

Министерство иностранных дел России 6 июня вызовет руководителей редакций американских СМИ, чтобы предупредить их о последствиях ограничения работы российских журналистов в Штатах.

Об этом на брифинге в пятницу заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"В понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД России будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ - для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства. Делается все Вашингтоном, чтобы любая производимая продукция, производственная, хозяйственная деятельность отечественных медиа американской территории была просто невозможна, запрещена, попала под рестрикции и т.д.", - сказала Захарова.

Она заявила, что в случае, если работа российских СМИ на территории США "не будет нормализована", Москва прибегнет к "самым жестким ответным мерам".

8 мая Соединенные Штаты ввели санкции против трех кремлевских телеканалов: "Первый канал Россия", телеканал "Россия-1" и "Телерадиовещательная компания НТВ".

А в рамках шестого пакета санкций, утвержденного 3 июня, Европейский Союз отключит российские каналы Rossiya24, TV center International, RTR Planeta.

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США Россия санкции

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