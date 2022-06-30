Глава МИД Британии считает реалистичным отвоевание всей территории Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что полностью вытеснить российские войска из Украины является реалистичной целью.

Об этом она сказала в эфире радио BBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Вся та территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована. И, в конце концов, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", - заявила Трасс.

Отвечая на вопрос, верит ли британское правительство, что Россию можно будет вытеснить из всей Украины в течение обозримого периода времени, она сказала: "Это реально, и именно поэтому мы оказываем дополнительную летальную помощь".

Как сообщалось, Британия предоставит Украине еще 1 миллиард фунтов (1,2 миллиарда долларов) военной поддержки.

Денежные средства пойдут на усиление обороноспособности Украины, включая системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц снаряжения для украинских военных.

Как сообщалось, в администрации Байдена сомневаются в том, что Украина, даже получив более тяжелое вооружение, сможет вернуть все территории, потерянные после 24 февраля.