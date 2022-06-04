У Польщі розповіли, що хотіли б бачити у сьомому пакеті санкцій проти Росії

Польща хотіла би включення до наступного санкційного пакету ЄС проти Росії обмежень щодо російського газу та відключення від SWIFT усіх російських банків.

Як повідомляє PAP, про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Він зазначив, що дискусії про деталі сьомого пакету санкцій вже почалися, та розповів про позицію Варшави.

"Санкції мають стати ще жорсткішими - в контексті газу, який Росія все ще може продавати, і відключення від SWIFT усіх російських банків. Я кажу передусім про "Газпромбанк". Це також питання ембарго на технології, які продовжують постачатися до Росії і які вона може використовувати у своїй промисловості", - розповів Яблонський.

Він додав, що варто було би не лише заморозити, але й конфіскувати російські активи в країнах Євросоюзу, і робота у цьому напрямку вже почалася.

Павед Яблонський також звернув увагу на проблему обходу санкцій, вказавши, зокрема, на те, як деякі компанії почали розраховуватися з "Газпромом" за газ - формально у євро, але з наступною конвертацією у рублі. За його словами, те, що це спокійно працює, підриває довіру до ЄС. "Євросоюз має щось робити з цим, і ми будемо піднімати це питання на наступному саміті Євроради", - зазначив заступник міністра. Він також вказав на проблему, коли російські товари продають як товари з іншої країни.

Яблонський додав, що польська дипломатія намагається тиснути на Угорщини через її лояльну до РФ позицію.

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти Росії за її агресивну війну проти України, з частковим нафтовим ембарго і відключенням "Сбербанку" та кількох інших банків від SWIFT. Під персональні санкції потрапили 65 нових осіб та близько 20 компаній.