В Польше рассказали, что хотели бы видеть в седьмом пакете санкций против России

Польша хотела бы включения в следующий санкционный пакет ЕС против России ограничений в отношении российского газа и отключения от SWIFT всех российских банков.

Как сообщает PAP, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что дискуссии о деталях седьмого пакета санкций уже начались, и рассказал о позиции Варшавы.

"Санкции должны стать еще более жесткими - в контексте газа, который Россия все еще может продавать, и отключения от SWIFT всех российских банков. Я говорю прежде всего о "Газпромбанке". Это также вопрос эмбарго на технологии, которые продолжают поставляться в Россию и которые она может использовать в своей промышленности", - рассказал Яблонский.

Он добавил, что стоило бы не только заморозить, но конфисковать российские активы в странах Евросоюза, и работа в этом направлении уже началась.

Павед Яблонский также обратил внимание на проблему обхода санкций, указав, в частности, на то, как некоторые компании начали рассчитываться с "Газпромом" за газ – формально в евро, но с последующей конвертацией в рубли. По его словам, то, что это спокойно работает, подрывает доверие к ЕС. "Евросоюз должен что-то делать с этим, и мы будем поднимать этот вопрос на следующем саммите Евросовета", – отметил замминистра. Он также отметил проблему, когда российские товары продают как товары из другой страны.

Яблонский добавил, что польская дипломатия пытается давить на Венгрию из-за её лояльной к РФ позиции.

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины, с частичным нефтяным эмбарго и отключением "Сбербанка" и ряда других банков от SWIFT. Под персональные санкции попали 65 новых лиц и около 20 компаний.