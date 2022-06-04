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Партія Додона погрожує відправити уряд у відставку, хоча не має достатньо голосів

Субота, 4 червня 2022, 22:09

Партія соціалістів Молдови, яку раніше очолював проросійський експрезидент Ігор Додон, заявила, що ініціює вотум недовіри уряду - хоча не має достатньої кількості голосів, щоб відправити уряд у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Соціалісти після свого зібрання 4 червня заявили, що будуть вимагати відставки уряду Наталії Гаврилиці, тому що правляча партія "допустила повний провал" у всіх сферах життя країни. 

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Також вони назвали політичною справу про зловживання щодо Ігоря Додона.

"Республіканська рада ПСРМ переконана, що за протиправними діями щодо Ігоря Додона стоїть чинний президент Мая Санду", - заявили у партії. 

Іцініювати вотум недовіри уряду можуть від 25 депутатів парламенту. Для цього у соціалістів достатньо голосів - разом з комуністами вони мають 32 мандати, але оголосити недовіру уряду вони не зможуть: для цього потрібно щонайменш 51 голос. Партія "Шор", яка потенційно могла підтримати їх, має лише шість мандатів, а "Дія і солідарність" Маї Санду - 63.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. У нього знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб. Прокуратура й адвокати оскаржили рішення, вимагаючи відповідно посилити або послабити запобіжний захід, але апеляційний суд залишив рішення про домашній арешт без змін. 

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Дивіться також відеопояснення ЄвроПравди про політичні сили у Молдові:

 

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Молдова

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