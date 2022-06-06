Глава МЗС Британії закликала депутатів не звільняти Джонсона, пославшись на підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс висловила підтримку Борису Джонсону, чию відставку парламент розгляне у понеділок, пославшись на його позицію, зокрема, щодо війни в Україні.

Про це Трасс написала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр має мою 100-відсоткову підтримку у сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його. Він показав результати під час відновлення країни від пандемії коронавірусу та підтримав Україну перед обличчям російської агресії. Він вибачився за допущені помилки", - заявила Ліз Трасс.

Незважаючи на критику щодо управління вдома у Британії, Борис Джонсон отримав схвальні відгуки в Україні після російського вторгнення.

У квітні Джонсон став першим лідером країн G7, який приїхав до Києва під час війни. Під час візиту Джонсон прогулявся Києвом з президентом України Володимиром Зеленським.

Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти, а Британія надає Україні регулярну підтримку озброєнням.

Британські депутати розглянуть питання вотуму довіри прем’єр-міністру Борису Джонсону у понеділок ввечері.

Проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - уряд звинувачували в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду.

Сам Джонсон стверджує, що йому соромно і він бере на себе відповідальність, але відмовляється йти з посади.

Детальніше про скандал Partygate читайте у статті Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка