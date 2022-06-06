У США дозволили конфіскувати два літаки Абрамовича

Федеральний суддя Нью-Йорка в понеділок видав ордер на арешт міністерством юстиції США двох літаків, які пов’язують із російським мільярдером Романом Абрамовичеч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

Йдеться про літаки Boeing 787-8 Dreamliner та Gulfstream G650ER. За даними американського Мін’юсту, обидва літаки в березні вилетіли з території США до Росії. Це є порушенням експортних обмежень, запроваджених проти Москви через вторгнення в Україну.

Boeing, вартість якого становить рекордні 350 мільйонів доларів, наразі перебуває в Дубаї, а Gulfstream – у Росії.

Федеральне бюро розслідувань, яке просило про ордер на арешт суден, стверджує, що Абрамович володіє ними через серію компаній-прокладок, зареєстрованих на Кіпрі, Джерсі та Британських Віргінських островах. Це також підтверджувало розслідування УП.

США не вводили санкцій проти Романа Абрамовича, але це зробив Європейський Союз. Через це, приміром, Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю 10 млн євро.

Нині Абрамович, а також понад 20 інших росіян оскаржують санкції ЄС у суді.