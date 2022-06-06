В США разрешили конфисковать два самолета Абрамовича

Федеральный судья Нью-Йорка в понедельник выдал ордер на арест министерством юстиции США двух самолетов, которые связывают с российским миллиардером Романом Абрамовичечем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

Речь идет о самолетах Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. По данным американского Минюста, оба самолета в марте вылетели с территории США в Россию. Это нарушение экспортных ограничений, введенных против Москвы из-за вторжения в Украину.

Boeing, стоимость которого составляет рекордные 350 млн долларов, находится в Дубае, а Gulfstream – в России.

Федеральное бюро расследований, просившее об ордере на арест судов, утверждает, что Абрамович владеет ими через серию компаний-прокладок, зарегистрированных на Кипре, Джерси и Британских Виргинских островах. Это также подтверждало расследование УП.

США не вводили санкции против Романа Абрамовича, но это сделал Европейский Союз. Поэтому, например, Португалия заблокировала продажу имения Абрамовича стоимостью 10 млн евро.

В настоящее время Абрамович, а также более 20 россиян оспаривают санкции ЕС в суде.