Росія заборгувала 74 млн євро компенсації за рішеннями ЄСПЛ

Росія заборгувала близько 74 мільйонів євро справедливої ​​компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини без урахування рекордних 1,9 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Комерсант", посилаючись на дані Ради Європи.

Загальна кількість російських справ у ЄСПЛ становила 3395. Загальна сума, присуджена судом заявникам проти Росії, становила 2,02 млрд євро.

Ця цифра включає близько 1,9 млрд євро у справі "Нафтова компанія ЮКОС проти Росії", які Росія не виплатила. Без урахування цієї справи сума присуджених виплат склала 148 млн євро, з них на даний момент виплачено 74 млн євро, пояснили в пресслужбі Ради Європа.

При цьому справедлива компенсація не виплачена у більш ніж 800 індивідуальних справах, а також у справі "Грузія проти Росії" щодо арешту, затримання та видворення з Росії грузинських громадян у 2006–2007 роках.

Сума компенсацій, присуджених у цій справі, становила 10 млн євро, додали в Раді Європи.

Нагадаємо, у березні Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Перед цим Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації.

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