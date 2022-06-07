Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Росія заборгувала 74 млн євро компенсації за рішеннями ЄСПЛ

Вівторок, 7 червня 2022, 08:17

Росія заборгувала близько 74 мільйонів євро справедливої ​​компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини без урахування рекордних 1,9 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Комерсант", посилаючись на дані Ради Європи.

Загальна кількість російських справ у ЄСПЛ становила 3395. Загальна сума, присуджена судом заявникам проти Росії, становила 2,02 млрд євро.

Ця цифра включає близько 1,9 млрд євро у справі "Нафтова компанія ЮКОС проти Росії", які Росія не виплатила. Без урахування цієї справи сума присуджених виплат склала 148 млн євро, з них на даний момент виплачено 74 млн євро, пояснили в пресслужбі Ради Європа.

При цьому справедлива компенсація не виплачена у більш ніж 800 індивідуальних справах, а також у справі "Грузія проти Росії" щодо арешту, затримання та видворення з Росії грузинських громадян у 2006–2007 роках.

Сума компенсацій, присуджених у цій справі, становила 10 млн євро, додали в Раді Європи.

Нагадаємо, у березні Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Перед цим Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід

Європейський суд з прав людини ухвалив призупинити розгляд усіх скарг проти Російської Федерації.

Детальніше про це читайте у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
ЄСПЛ Росія

Статті

Позбутися друзів Росії та зберегти уряд: як Естонія долає політичну кризу

Політична криза в Естонії може мати наслідки для Києва, особливо якщо до влади прийдуть сили, які часто називають проросійськими.
6 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Краще пізно, аніж ніколи: як Німеччина змінює свою позицію щодо зброї для України

Настрої у Німеччині стали справді переломними. Є всі підстави вважати, що нарешті зрушила "з мертвої точки" передача Україні важкого озброєння.
6 червня 2022 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

12 друзів проти Росії: як універсальна юрисдикція дозволяє карати за злочини в Україні

Історія знає приклади використання кримінальної універсальної юрисдикції. Так, у Британії колись арештували чилійського диктатора Августо Піночета.
6 червня 2022 — Анна Огренчук, президентка Асоціації правників України