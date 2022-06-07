Россия задолжала 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ

Россия задолжала около 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека без учета рекордных 1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Совета Европы.

Общее количество российских дел в ЕСПЧ составило 3395. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила 2,02 млрд евро.

Эта цифра включает около 1,9 млрд евро по делу "Нефтяная компания ЮКОС против России", которые Россия не выплатила. Без учета этого дела сумма присужденных выплат составила 148 млн евро, из них на данный момент выплачено 74 млн евро, пояснили в пресс-службе Совета Европа.

При этом справедливая компенсация не выплачена по более чем 800 индивидуальным делам, а также по делу "Грузия против России", касавшемуся ареста, задержания и выдворения из России грузинских граждан в 2006–2007 годах.

Сумма компенсаций, присужденных по этому делу, составила 10 млн евро, добавили в Совете Европы.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Перед этим Россия, поняв неизбежность своего исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Европейский суд по правам человека постановил приостановить рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.

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