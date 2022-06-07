Шольц пояснив, чому продовжує дзвонити Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його телефонні розмови з Владіміром Путіним мають одну мету – нагадувати російському президенту, що розв’язана ним війна не матиме успіху.

Про це Шольц заявив у вівторок під час візиту до Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

За словами канцлера Німеччини, його телефонні розмови з Путіним важливі тим, щоб Путін знову і знову чітко розумів: його стратегія нападу на Україну – зокрема анексія української території – не спрацює.

Крім того, Шольц укотре наголосив, що Росія не повинна перемогти у війні з Україною, тож Путіну важливо говорити, що ані Україна, ані її союзники не приймуть "примусовий мир".

Протягом останніх тижнів німецького канцлера критикували за те, що він продовжує спілкуватися з президентом РФ попри численні воєнні злочини російської армії в Україні.

Деякі, як-от прем’єрка Естонії Кая Каллас, із якою Шольц проводив у вівторок переговори, прямо говорила, що спілкування з Путіним не має сенсу.

А експрезидентка Литви Даля Грибаускайте жорстко оцінила дзвінки деяких лідерів західних країн президенту Росії Владіміру Путіну, назвавши їх дзвінками терористу.

Аналогічні закиди були й на адресу президента Франції Емманюеля Макрона, зокрема після його слів про те, що Росію не потрібно "принижувати".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

Натомість лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка була головною конкуренткою чинного президента Еммануеля Макрона на недавніх виборах, вважає, що він правий, здійснюючи регулярні телефонні дзвінки Путіну.