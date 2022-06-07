Шольц объяснил, почему продолжает звонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонные разговоры с Владимиром Путиным преследуют одну цель – напоминать российскому президенту, что развязанная им война не будет иметь успеха.

Об этом Шольц заявил во вторник во время визита в Литву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

По словам канцлера Германии, его телефонные разговоры с Путиным важны тем, чтобы Путин снова и снова четко понимал: его стратегия нападения на Украину – в частности, аннексия украинской территории – не сработает.

Кроме того, Шольц в очередной раз подчеркнул, что Россия не должна победить в войне с Украиной, поэтому Путину важно говорить, что ни Украина, ни ее союзники не примут "принудительный мир".

В последние недели немецкого канцлера критиковали за то, что он продолжает общаться с президентом РФ несмотря на многочисленные военные преступления российской армии в Украине.

Некоторые, например премьер Эстонии Кая Каллас, с которой Шольц проводил во вторник переговоры, прямо говорила, что общение с Путиным не имеет смысла.

А экспрезидент Литвы Даля Грибаускайте жестко оценила звонки некоторых лидеров западных стран президенту России Владимиру Путину, назвав их звонками террористу.

Аналогичные упреки были и в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, в частности, после его слов о том, что Россию не нужно "унижать".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.

В то же время лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая была главной конкуренткой действующего президента Эммануэля Макрона на недавних выборах, считает, что он прав, совершая регулярные телефонные звонки Путину.