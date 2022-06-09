США уже предоставили Украине $1 млрд прямой поддержки – посол

Соединенные Штаты предоставили Украине один миллиард долларов прямой поддержки для укрепления экономики, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.

Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк, пишет "Европейская правда".

"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере $1 миллиарда уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 миллиарда ожидается", - отметила она.

Як я сказала економічному керівництву України у @mineconomdev @MinFin_Ukraine @NBUkraine, підтримка України означає зміцнення її економіки. Пряма підтримка в розмірі $1 мільярда вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще $7,5 мільярда очікується. pic.twitter.com/McAKa20APz — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 8, 2022

"Решительный народ Украины уже работает над восстановлением. Я видела эту решимость в их глазах и слышала ее в их голосах. Мы убедимся, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддержит суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – добавила Бринк.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла, что 40 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки украинского народа, которые будут выделены из бюджета США, будут направлены не только на закупку оружия.