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США уже предоставили Украине $1 млрд прямой поддержки – посол

Четверг, 9 июня 2022, 00:45

Соединенные Штаты предоставили Украине один миллиард долларов прямой поддержки для укрепления экономики, еще 7,5 миллиарда долларов будут предоставлены позже.

Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджет Бринк, пишет "Европейская правда".

"Как я сказала экономическому руководству Украины, поддержка Украины означает укрепление ее экономики. Прямая поддержка в размере $1 миллиарда уже здесь, чтобы помочь Украине и ее народу двигаться вперед, и еще $7,5 миллиарда ожидается", - отметила она.

"Решительный народ Украины уже работает над восстановлением. Я видела эту решимость в их глазах и слышала ее в их голосах. Мы убедимся, чтобы наша помощь добралась до тех, кто в ней нуждается, и поддержит суверенную, независимую, демократическую и процветающую Украину", – добавила Бринк.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объясняла, что 40 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки украинского народа, которые будут выделены из бюджета США, будут направлены не только на закупку оружия.

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