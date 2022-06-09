Столтенберг скасував візити до Німеччини і Румунії через оперізуючий лишай

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг захворів на оперізуючий лишай, відомий також як оперізуючий герпес, тому його візити до Берліна і Бухареста скасували.

Про це повідомив представник НАТО у четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Столтенберг проведе заплановані переговори, але дистанційно.

"Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини (і Румунії) дистанційно, а не особисто", – сказав представник Альянсу агентству Reuters.

"У нього діагностовано оперізувальний лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - додав чиновник.

Оперізуючий лишай - захворювання, що має гострий інфекційний характер та є заразним для оточуючих.

Про причини скасування візиту спочатку було нічого не відомо. Пізніше в штаб-квартирі НАТО уточнили, що генсек захворів і був змушений несподівано скасувати візит.

Про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг захворів на COVID-19, стало відомо 11 травня.

Столтенберг був повністю щеплений та ревакцинований, у нього проявились легкі симптоми.