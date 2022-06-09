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Столтенберг отменил визиты в Германию и Румынию из-за опоясывающего лишая

Четверг, 9 июня 2022, 12:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заболел опоясывающим лишаем, известным также как опоясывающий герпес, поэтому его визиты в Берлин и Бухарест отменили.

Об этом сообщил представитель НАТО в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Столтенберг проведет запланированные переговоры, но дистанционно.

"Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично", – сказал представитель Альянса агентству Reuters.

"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", - добавил чиновник.

Опоясывающий лишай - заболевание, имеющее острый инфекционный характер и заразное для окружающих.

О причинах отмены визита сначала ничего не известно. Позже в штаб-квартире НАТО было уточнено, что генсек заболел и был вынужден неожиданно отменить визит.

О том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заболел COVID-19, стало известно 11 мая.

Столтенберг был полностью привит и ревакцинирован, у него проявились легкие симптомы.

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Расширение НАТО Столтенберг

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