Столтенберг отменил визиты в Германию и Румынию из-за опоясывающего лишая
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заболел опоясывающим лишаем, известным также как опоясывающий герпес, поэтому его визиты в Берлин и Бухарест отменили.
Об этом сообщил представитель НАТО в четверг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Столтенберг проведет запланированные переговоры, но дистанционно.
"Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично", – сказал представитель Альянса агентству Reuters.
"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", - добавил чиновник.
Опоясывающий лишай - заболевание, имеющее острый инфекционный характер и заразное для окружающих.
О причинах отмены визита сначала ничего не известно. Позже в штаб-квартире НАТО было уточнено, что генсек заболел и был вынужден неожиданно отменить визит.
О том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заболел COVID-19, стало известно 11 мая.
Столтенберг был полностью привит и ревакцинирован, у него проявились легкие симптомы.