Президентка Молдови – про посилення армії: що ми робитимемо, якщо на нас нападе Росія?

Президентка Молдови Майя Санду наголосила на важливості зміцнення збройних сил країни, пояснивши це зокрема можливістю агресивних дій Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду заявила в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

"Якщо Росія спробує одного дня напасти на нас, що ми робитимемо? Ми пошлемо армію з мотиками на літаки, щоб себе захистити. Ми не хочемо ні на кого нападати, ми не хочемо, щоб хтось нас втягував у війну, але це реальність, до якої ми маємо готуватись", – сказала вона.

Президентка Молдови наголосила, що робитиме все, щоб у країні тривав мир.

"Давайте підтримувати в країні мир. Досі нам це вдавалося і, я сподіваюсь, вдасться і надалі. Правда, що це залежить не від нас. Це залежить від спротиву України, і ми повинні сказати, що Україна – дуже смілива", – зазначила Санду.

Раніше президентка Мая Санду на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що влада Молдови не приділяла достатньо уваги розвитку оборонного сектора і тепер у країни немає необхідного військового захисту.

Глава держави наголосила, що Молдова має докласти всіх зусиль для створення професійної та сучасної армії.

Водночас міністр оборони Молдови Анатолій Носатий має іншу позицію, ніж президентка Мая Санду, стосовно боєздатності молдовської армії.

Наприкінці червня Рада ЄС затвердила пакет допомоги у рамках Європейського фонду миру у розмірі 40 мільйонів євро на користь Збройних сил Республіки Молдова.

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