Президент Молдовы – об усилении армии: что мы будем делать, если на нас нападет Россия?

Президент Молдовы Майя Санду отметила важность укрепления вооруженных сил страны, объяснив это в частности возможностью агрессивных действий России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Санду заявила в интервью телеканалу Moldova 1.

"Если Россия попытается однажды напасть на нас, что мы будем делать? Мы пошлем армию с мотыгами на самолеты, чтобы себя защитить. Мы не хотим ни на кого нападать, мы не хотим, чтобы кто-то нас втягивал в войну, но это реальность, к которой мы должны готовиться", – сказала она.

Президент Молдовы подчеркнула, что будет делать все, чтобы в стране продолжался мир.

"Давайте поддерживать в стране мир. До сих пор нам это удавалось и, я надеюсь, удастся и дальше. Это правда, что это зависит не от нас. Это зависит от сопротивления Украины, и мы должны сказать, что Украина очень смелая", - отметила Санду.

Ранее президент Мая Санду на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что власти Молдовы не уделяли достаточно внимания развитию оборонного сектора и теперь у страны нет необходимой военной защиты.

Глава государства подчеркнула, что Молдова должна приложить все усилия для создания профессиональной и современной армии.

В то же время министр обороны Молдовы Анатолий Носатый имеет иную позицию, чем президент Мая Санду, относительно боеспособности молдавской армии.

В конце июня Совет ЕС утвердил пакет помощи в рамках Европейского фонда мира в размере 40 миллионов евро в пользу Вооруженных сил Республики Молдова.

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