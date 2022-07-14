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В Ирландии беженцев из Украины поселят в военном лагере из-за нехватки мест

Четверг, 14 июля 2022, 17:58

Из-за нехватки мест для расселения беженцев из Украины правительство Ирландии в четверг решило отдать на эти нужды военный лагерь Горманстон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTE.

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По словам премьер-министра Ирландии Михола Мартина, в страну прибыло беспрецедентно большое количество беженцев. Только из Украины таких людей – почти 41 тысяча, из них дом обеспечили около 30 тысячам.

Осенью правительство Ирландии планирует завершить строительство модульных домов, где можно будет разместить до двух тысяч человек.

Теперь же в военном лагере Горманстон на северо-восточном побережье Ирландии будет оборудовано "временное поселение". Сначала он будет рассчитан на 150-200 человек, после чего туда поселят еще 320 беженцев.

 
Фото: RTE

Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та скасувала візовий режим. Ірландський уряд наразі не має наміру закривати кордон для українських біженців.

Ирландия одна из первых открыла границы для украинцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину и отменила визовый режим. Ирландское правительство пока не намерено закрывать границу для украинских беженцев.

Количество беженцев из Украины в мае и июне возросло – как предполагают в правительстве Ирландии, из-за увеличения Россией ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры украинских городов. На ситуацию могли повлиять и изменения в миграционной политике Великобритании.

Пока украинцы, прибывающие в Ирландию самолетом, вынуждены оставаться в аэропорту Дублина. Для их временного размещения было переоборудовано здание старого терминала, но, по словам волонтеров, некоторые вынуждены спать прямо на полу аэропорта.

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