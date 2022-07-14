Німецькі соціал-демократи спробують вигнати Шредера з партії

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка очолює коаліційний уряд країни, розпочала у четвер офіційне обговорення можливого виключення колишнього канцлера Герхарда Шредера з партії за його тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це йдеться в публікації DW, повідомляє "Європейська правда".

Процедуру розпочало відділення партії у західному місті Ганновер, але для остаточного рішення спеціальної комісії, ймовірно, знадобиться декілька тижнів.

Представник місцевого відділення партії Крістоф Маттерн сказав, що в осередку отримали 17 клопотань проти членства Шредера у СДПН.

Правознавці стверджують, що є значні перешкоди для його виключення із партії. У статуті СДПН йдеться, що спеціальна комісія може заслухати питання про виключення будь-кого з партійних лав лише у разі порушення ним статуту партії або основних положень, внаслідок чого партії завдано істотних збитків. Для цього має бути доведено, що людина завдає шкоди партії своїми діями.

Шредер також зможе оскаржити будь-яке рішення, винесене проти нього.

Шредер, який обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 рік, відомий своєю близькою дружбою з Путіним .

Лише через кілька місяців після того, як йому довелося піти з посади канцлера за підсумками виборів 2005 року, Шредер став головою наглядової ради російсько-німецької компанії Nord Stream AG.

У 2017 році Шредер був призначений головою наглядової ради російської державної енергетичної компанії "Роснефть".

Однак після того, як Москва почала вторгнення в Україну в лютому, Шредер зазнав критики за тісні зв’язки з Кремлем і за небажання розривати свої ділові зв’язки з Росією.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектру Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.



