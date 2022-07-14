Немецкие социал-демократы попытаются изгнать Шредера из партии

Возглавляющая коалиционное правительство страны Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начала в четверг официальное обсуждение возможного исключения бывшего канцлера Герхарда Шредера из партии за его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом говорится в публикации DW, сообщает "Европейская правда".

Процедуру начало отделение партии в западном городе Ганновер, но для окончательного решения специальной комиссии, вероятно, понадобится несколько недель.

Представитель партии Кристоф Маттерн сказал, что в отделении получили 17 ходатайств против членства Шредера в СДПГ.

Правоведы утверждают, что есть значительные препятствия для его исключения из партии. В уставе СДПГ говорится, что специальная комиссия может заслушать вопрос об исключении любого человека из партийных рядов только в случае нарушения им устава партии или основных положений, в результате чего партии нанесен существенный ущерб. Для этого нужно доказать, что человек наносит вред партии своим действиям.

Шредер также сможет оспорить любое решение, вынесенное против него.

Шредер, занимавший должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год, известен своей близкой дружбой с Путиным.

Лишь через несколько месяцев после того, как ему пришлось уйти с должности канцлера по итогам выборов 2005 года, Шредер стал главой наблюдательного совета российско-германской компании Nord Stream AG.

В 2017 году Шредер был назначен главой наблюдательного совета российской государственной энергетической компании "Роснефть".

Однако после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале, Шредер подвергся критике за тесные связи с Кремлем и за нежелание разрывать свои деловые связи с Россией.

Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического спектра Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.