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Президент Азербайджана подтвердил подписание энергетического соглашения с ЕС

Пятница, 15 июля 2022, 18:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку готовится в ближайшие дни подписать с ЕС документ в сфере энергетической безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Азербайджан".

"В ближайшее время между Европейским Союзом и Азербайджаном будет подписан важный документ – документ по энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень", – заявил Алиев на совещании по итогам первого полугодия.

Он напомнил о своих неоднократных встречах и телефонных разговорах с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и отметил, что главной темой обсуждений является нормализация азербайджанско-армянских отношений.

Накануне СМИ сообщили, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа и расширения трубопровода.

В документе отмечается, что ЕС планирует импортировать Южным газовым коридором не менее 20 млрд кубометров газа из Азербайджана ежегодно до 2027 года "согласно коммерческой целесообразности и рыночному спросу".

Ранее стало известно о завершении строительства интерконнектора Греция-Болгария. Он позволяет транспортировать азербайджанский природный газ в Болгарию, а оттуда – в остальную Европу.

Беспокойство по поводу дальнейших сокращений поставок российского газа усилились на этой неделе после начала планового ремонта газопровода "Северный поток", которым газ поступает в Германию.

Энергетический гигант "Газпрома" заявил в среду, что не может гарантировать функционирование газопровода "Северный поток".

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Азербайджан Энергетика

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