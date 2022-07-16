Президент Фінляндії: Туреччина, ймовірно останньою ратифікує наш вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Ніїністьо вважає, що можливе зближення Туреччини та Росії не вплине на процес прийняття до НАТО як Фінляндії, так і Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Ніїністьо дав свої прогнози щодо темпів ратифікації протоколів про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО.

"Ратифікації, які ми побачили, були проведені дуже швидко. Швидко, ніби наввипередки. Думаю, що протягом літа регулярно приходитимуть новини, причому позитивні. При цьому, ймовірно, Туреччина буде останньою в цьому списку", – припустив Ніїністьо.

Як повідомлялося, парламенти 15 із 30 країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України.

Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.