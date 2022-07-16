Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Финляндии: Турция, вероятно, последней ратифицирует наше вступление в НАТО

Суббота, 16 июля 2022, 13:54

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что возможное сближение Турции и России не повлияет на процесс принятия в НАТО как Финляндии, так и Швеции.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания Yle.

Ниинисте дал свои прогнозы относительно темпов ратификации протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

"Ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Быстро, будто наперегонки. Думаю, что в течение лета будут регулярно приходить новости, причем положительные. При этом, вероятно, Турция будет последней в этом списке", – предположил Нииностьо.

Как сообщалось, парламенты 15 из 30 стран, входящих в Организацию Североатлантического договора, одобрили протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.

Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.

Принятие обеих стран в Альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции, которая наконец сняла его.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Швеция Турция

Статьи

Друзей много, враг один: как новое правительство Эстонии будет поддерживать Украину и противостоять РФ

Как отметила Кая Каллас накануне голосования в Рийгикогу, действия правительства будут исходить из того, что "у Эстонии в мире много друзей, и только один враг – Россия".
15 июля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Проблемы Супермарио: почему проукраинский премьер Италии оказался в шаге от отставки

Драги стал главным адвокатом Украины в Италии и сыграл ключевую роль в предоставлении нам статуса кандидата в ЕС. Сейчас он на грани отставки... (укр.)
15 июля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Как война подтолкнула украинский и польский бизнес усилить сотрудничество

Польская сторона заинтересована в объединении усилий с украинскими коллегами для совместной экспансии на рынки Африки и Азии (укр.)
15 июля 2022 — Марцин Новацки, Назар Бобицкий, ZPP