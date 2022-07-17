Санкції проти Росії працюють, але для бажаного ефекту знадобиться багато часу – Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав європейців до "стратегічного терпіння" на тлі зростання цін, викликаного запровадженням санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у своєму блозі.

"Зараз, коли війна (в Україні) затягується, а вартість енергоносіїв зростає, в Європі та інших країнах питають, чи діють ці санкції та / чи побічні ефекти надто великі. Не недооцінюючи різні проблеми, які можуть виникнути, включаючи спроби їх обійти, санкції залишаються важливим інструментом політичних дій", – зазначив топдипломат ЄС.

"Але, звичайно, нам потрібно використовувати їх цілеспрямовано, і, перш за все, вони вимагають стратегічного терпіння, тому що для отримання бажаного ефекту може знадобитися багато часу", – наголосив він.

Боррель нагадав, що один із найголовніших обмежувальних заходів проти Росії – санкції щодо нафти – набувають чинності до кінця 2022 року. І хоча Москва може знайти нові ринки збуту, там вона змушена продавати нафту з дисконтом у близько 30 доларів.

"Звичайно, ця швидка детоксикація від російської енергії передбачає значні витрати для ряду країн і секторів, з якими нам доведеться зіткнутися. Однак це ціна, яку доводиться платити за захист нашої демократії та міжнародного права", – написав він у блозі.

Високий представник ЄС закликав Європу проявити стратегічне терпіння, оскільки війна в Україні буде довгою, а "дозволити Росії перемогти означало б дозволити їй знищити наші демократії та саму основу світового порядку, заснованого на міжнародних правилах".

"Оскільки ми не хочемо воювати з Росією, економічні санкції та підтримка України є основою цієї відповіді. І наші санкції починають давати ефект, і він буде ще більшим у найближчі місяці", – підсумував Боррель.

Як повідомлялося, обмеження, запроваджені Європейським Союзом у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зачепили російський експорт до ЄС на суму понад 73 мільярди євро – це близько 48%.