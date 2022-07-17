Санкции против России работают, но для желаемого эффекта потребуется много времени – Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейцев к "стратегическому терпению" на фоне роста цен, вызванного введением санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель написал в своем блоге.

"Сейчас когда война (в Украине) затягивается, а стоимость энергоносителей растет, в Европе и других странах спрашивают, действуют ли эти санкции и/или побочные эффекты слишком велики. Не недооценивая различные проблемы, которые могут возникнуть, включая попытки их обойти, санкции остаются важным инструментом политических действий", – отметил топ-дипломат ЕС.

"Но, конечно, нам нужно использовать их целенаправленно, и, прежде всего, они требуют стратегического терпения, потому что для получения желаемого эффекта может потребоваться много времени", – подчеркнул он.

Боррель напомнил, что одна из главных ограничительных мер против России – санкции в отношении нефти – вступают в силу до конца 2022 года. И хотя Москва может найти новые рынки сбыта, там она вынуждена продавать нефть с дисконтом около 30 долларов.

"Конечно, эта скорая детоксикация от российской энергии предполагает значительные затраты для ряда стран и секторов, с которыми нам придется столкнуться. Однако это цена, которую приходится платить за защиту нашей демократии и международного права", - написал он в блоге.

Высокий представитель ЕС призвал Европу проявить стратегическое терпение, поскольку война в Украине будет долгой, а "позволить России победить означало бы позволить ей уничтожить наши демократии и саму основу мирового порядка, основанного на международных правилах".

"Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции и поддержка Украины являются основой этого ответа. И наши санкции начинают давать эффект, и он будет еще больше в ближайшие месяцы", – подытожил Боррель.

Как сообщалось, ограничения, введенные Европейским Союзом в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, затронули российский экспорт в ЕС на сумму более 73 миллиардов евро – это около 48%.