Естонські військові побували на Київщині та зустрілися із Залужним

Делегація Сил оборони Естонії на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Мартіном Геремом здійснила візит до України, де зокрема відвідала зруйновані російською армією міста на Київщині та зустрілася з українським військовим командуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр Генерального штабу Збройних Сил України.

Естонську делегацію ознайомили з безпековою ситуацією в Україні, характером дій Росії на кордоні з Україною та сусідніми державами, фактами порушення російськими військами правил ведення війни та скоєння злочинів проти людяності.

Фото: Facebook Генерального штабу Збройних Сил України

Також сторони обговорили ймовірні подальші дії РФ, безпекову ситуація на українсько-білоруському кордоні, тенденції розвитку воєнно-стратегічної обстановки в Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

Фото: Facebook Генерального штабу Збройних Сил України

Делегація Сил оборони Естонії відвідала місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами, зокрема міста Гостомель, Бородянку й територію боїв біля селища Мощун на Київщині, а також відвідали Чернігівську область.

Фото: Facebook Генерального штабу Збройних Сил України

Генерал-лейтенант Мартін Герем зазначив, що приклад боротьби України у війні з Росією – це неоціненний досвід для країн НАТО. Естонія ж – одна з держав, яка повсякчас підтримувала Україну та її військо, зокрема допомагала з професійною підготовкою особового складу.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний своєю чергою зазначив, що приїзд Мартіна Герема в Україну є "свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Росії".

Як повідомлялося, Міноборони Естонії перегляне оборонні плани країни відповідно до військової тактики Росії, яку вона застосовує у війні проти України.

Раніше Державний департамент США схвалив продаж уряду Естонії реактивних систем залпового вогню HIMARS і пов’язаного обладнання на суму до 500 мільйонів доларів.