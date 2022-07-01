Через війну в Україні Естонія перегляне оборонні плани

Війна в Україні внесла корективи у військові плани Естонії: міністерство оборони країни заявило, що оборонні плани будуть переглянуті відповідно до військової тактики та дій Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Протягом чотирьох місяців боїв на території України було застосовано різні сценарії ведення бою з боку Росії. Естонські військові вважають, що сьогодні тактика військ РФ стала класичною: масований артилерійський удар на вузькій лінії фронту та подальший прорив піхотними підрозділами.

"Росія врахувала досвід боїв за перші два місяці, де наступ по всій ширині фронту не спрацював. Вони зробили певні висновки. За останні кілька тижнів росіяни зосередили свої артилерійські підрозділи та інші формування у вузьких місцях на лінії фронту. Ми бачили це передусім на прикладі Сєвєродонецька. У результаті ця тактика дала військам РФ локальні перемоги", – сказав глава відділу планування генерального штабу Збройних сил Естонії Янно Мярк.

У межах оновлених оборонних планів Естонія вже домовилася спільно з Латвією закупити системи протиповітряної оборони – відповідний протокол про наміри підписали міністр оборони Естонії Калле Лаанет та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс на саміті НАТО в Мадриді.

Крім того, на саміті НАТО в Мадриді було ухвалено рішення направити до Естонії додаткові сили Альянсу. Таким чином, Велика Британія збільшить свій військовий контингент в Естонії до розмірів бригади, а в результаті в Естонії буде сформовано цілу дивізію військ НАТО.

Як повідомлялося, прем’єрка Естонії Кая Каллас задоволена рішенням Альянсу щодо захисту держав Балтії, ухваленим на саміті лідерів у Мадриді.