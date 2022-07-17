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Эстонские военные побывали в Киевской области и встретились с Залужным

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Воскресенье, 17 июля 2022, 14:47

Делегация Сил обороны Эстонии во главе с командующим генерал-лейтенантом Мартином Геремом совершила визит в Украину, где, в частности, посетила разрушенные российской армией города и встретилась с украинским военным командованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Эстонскую делегацию ознакомили с ситуацией безопасности в Украине, характером действий России на границе с Украиной и соседними государствами, фактами нарушения российскими войсками правил ведения войны и совершения преступлений против человечности.

 
ФОТО: FACEBOOK ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

Также стороны обсудили возможные дальнейшие действия РФ, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

 
ФОТО: FACEBOOK ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

Делегация Сил обороны Эстонии посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в частности города Гостомель, Бородянку и территорию боев у поселка Мощун Киевской области, а также посетили Черниговскую область.

 
ФОТО: FACEBOOK ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

Генерал-лейтенант Мартин Герем отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией – это бесценный опыт для стран НАТО. Эстония же – одно из государств, постоянно поддерживающее Украину и ее войско, в частности помогало с профессиональной подготовкой личного состава.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный в свою очередь отметил, что приезд Мартина Герема в Украину является "свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против России".

Как сообщалось, Минобороны Эстонии пересмотрит оборонные планы страны в соответствии с военной тактикой России, которую она применяет в войне против Украины.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.

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