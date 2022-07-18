Прем'єр Польщі: нехай німці самі збирають спаржу чи їдуть збирати її у нас

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про найнижчий рівень безробіття в країні та навіть запросив німців приїжджати на збір врожаю.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на польську агенцію PAP.

"Ми чудово знаємо, що масове безробіття та масові поїздки по хліб, на спаржу до Німеччини, для миття посуду у Велику Британію повинні припинитися. Нехай самі збирають спаржу чи нехай приїжджають і збирають спаржу у нас. Запрошуємо вас", – сказав Моравецький під час зустрічі із жителями міста Кендзежин-Козле в Опольському воєводстві.

За його словами, польський уряд просуває "просоціальну політику, політику гідності та інфраструктурного розвитку.

Раніше Моравецький не підтримав пропозицію міністра юстиції свого уряду Збігнєва Зьобро відмовитися від коштів ЄС на відновлення економіки після COVID-19, якщо Єврокомісія наполягатиме на подальшій судовій реформі.

Він сказав, що для Польщі було б "самогубством" відмовитися від коштів ЄС для постковідного відновлення економіки, які можна спрямувати на "інфраструктуру, субсидії фермерам, розвиток приміських зон, науку і дослідження".

Нагадаємо, раніше віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова розкритикувала зміни до судової реформи Польщі, які та внесла під тиском ЄС, що погрожував позбавити Варшаву фінансування з фонду відновлення економіки після пандемії COVID-19.

Суперечлива судова реформа Польщі стала причиною її конфлікту з Брюсселем. Зокрема Європейська комісія заморозила фінансування Польщі на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Щоб розблокувати ці кошти, польська влада пішла на корекцію скандального закону. Зокрема, замість скандальної Дисциплінарної палати у Верховному суді буде створена Професійна палата відповідальності, 11 членів якої призначаються президентом з-поміж 33 суддів Верховного суду. Члени Дисциплінарної палати матимуть змогу або піти у відставку, або перейти до іншої палати. Відповідний закон у середині червня підписав президент Анджей Дуда.

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