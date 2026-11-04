МЗС Норвегії про вибори у США: перемога американської демократії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде висловився щодо проміжних виборів у США.

Про це він сказав у інтерв’ю NRK, передає "Європейська правда".

Ейде вважає, що результати проміжних виборів у США є не лише гучною перемогою Демократичної партії, а й перемогою американської демократії.

"Вибори пройшли належним чином, і сторона, що зазнала поразки, – тобто Трамп і республіканці – визнала їхні результати. Це саме по собі є важливим у наш час", – акцентував норвезький міністр.

За його словами, це дуже "чіткий сигнал від американської більшості про те, що їм набридло гасло MAGA і тепер вони хочуть іншого курсу".

"Досить поляризації", – додав глава МЗС Норвегії.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.

Трамп також заявив, що визнає результати виборів, та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

Детально про наслідки результатів виборів ми розповідали у статті Американці проти Трампа. Що змінить імовірна поразка республіканців на виборах Конгресу США.