В Європарламенті прокоментували результати виборів у США: може сприяти підтримці України

Віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе висловила обережний оптимізм щодо наслідків виборів до американського Конгресу для Європи та підтримки України.

Про це вона написала у соцмережах, передає "Європейська правда".

Посадовиця Європарламенту назвала результати проміжних виборів у США "неймовірними" та висловила сподівання, що вони принесуть позитивні зрушення у питанні підтримки України.

"Я обережно оптимістична щодо Європи. Не тому, що тепер усе зміниться на краще, а тому, що це може сприяти підтримці України, "зеленому переходу" та відносинам із зовнішнім світом", – написала Шальдемозе.

Віцепрезидентка Європарламенту зазначила, що попри ці результати ЄС і надалі має зберегти свій курс на зміцнення своїх позицій та самостійність.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що результати проміжних виборів у США є не лише гучною перемогою Демократичної партії, а й перемогою американської демократії.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на результати проміжних виборів до Конгресу США, заявивши, що американський народ проголосував "проти ненависті".

Президент США Дональд Трамп виправдався за провал своєї партії на проміжних виборах до Конгресу, заявивши, що вони здобули б перемогу, якби він був у виборчому бюлетені.