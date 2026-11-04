Санчес розповів, хто очолить Міністерство транспорту Іспанії після відставки міністра

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо очолюватиме Міністерство транспорту країни до виборів 29 листопада.

Про це повідомив вранці 4 листопада прем’єр-міністр Педро Санчес, передає Politico, пише "Європейська правда".

Куерпо буде очолювати Міністерство транспорту Іспанії після того, як Оскар Пуенте заявив, що піде у відставку після двох залізничних катастроф із летальними наслідками, що сталися менш ніж за рік.

Санчес заявив, що Куерпо "продемонстрував видатні управлінські здібності" під час поточного скликання парламенту.

"Своєю відставкою Оскар сприяє тому, щоб Іспанія відновила довіру не лише до нашої залізничної системи, а й до політичної гідності", – додав прем’єр Іспанії.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У них перебували понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами катастрофи стали 74 особи.

Попередньою причиною аварії могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

3 листопада Рада міністрів в Іспанії схвалила пакет допомоги для постраждалих від залізничної катастрофи.