Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вважає, що для економічного зростання країні варто дотримуватися правил Європейського Союзу щодо харчових продуктів та напоїв.

Про це він сказав у середу, 4 листопада, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Бернем заявив, що майбутня угода з ЄС про торгівлю харчовими продуктами та напоями надає "можливість" стимулювати економічне зростання.

Йдеться про угоду, за якої Велика Британія дотримуватиметься правил та стандартів ЄС щодо харчових продуктів та напоїв в обмін на скасування прикордонних перевірок експорту.

Прем’єр країни заявив, що у нього є "можливість сприяти економічному зростанню Великої Британії".

"За оцінками, це дасть додаткові 0,4% ВВП. Гадаю, британці очікують, що я скористаюся цією нагодою обома руками, зважаючи на те, через що ми пройшли останнім часом, і саме це я й роблю", – акцентував він.

Також Бернем зазначив, що ця угода допоможе британським фермерам, а також "позбавить британські підприємства бюрократичних перешкод".

Також ЗМІ писали, що громадяни Європейського Союзу можуть почати платити за навчання в університетах стільки ж, скільки й студенти Великої Британії, в рамках ширшої угоди, спрямованої на зміцнення зв’язків між сторонами. А громадянам Британії також будуть запропоновані ті самі тарифи, що й місцевим жителям у країнах ЄС.

Раніше писали, що у Великій Британії та Європейському Союзі планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що у короткостроковій перспективі Великій Британії слід зосередитися на участі в чинних оборонних механізмах Європейського Союзу, а не на початку переговорів про повторне приєднання до ЄС.

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