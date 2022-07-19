Палата представників США підтримала вступ Фінляндії та Швеції в НАТО

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - схвалила резолюцію, в якій висловлюється підтримка вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

Про це пише The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію схвалили 394 голосами проти 18, проти голосували лише республіканці. Двоє демократів і 17 республіканців не голосували.

Документ, який підтримується обома партіями, виражає підтримку "історичного рішення" Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО та закликає країни-члени офіційно підтримати їх приєднання до військового альянсу.

Резолюція також виступає проти будь-яких спроб Російської Федерації негативно відповісти на рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до альянсу та закликає членів НАТО виконати зобов’язання щодо 2% витрат на оборону, яке країни підписали на саміті в Уельсі 2014 року.

Палата ухвалила резолюцію рівно через два місяці після того, як Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. 29 червня військовий альянс офіційно запросив дві скандинавські країни вступити в альянс.

США ще не завершили процес ратифікації, рішення має затвердити Сенат. Він має конституційну роль ратифікувати або відхиляти приєднання до НАТО, Палата представників не має таких повноважень.

Нагадаємо, 18 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову пригрозив заморозити заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу, якщо вони не виконають умов Анкари.

Як повідомлялося, парламенти 15 із 30 країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.