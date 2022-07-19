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Палата представителей США поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вторник, 19 июля 2022, 07:44

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – одобрила резолюцию, в которой выражается поддержка вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом пишет The Hill, сообщает "Европейская правда".

Резолюцию одобрили 394 голосами против 18, против голосовали только республиканцы. Два демократа и 17 республиканцев не голосовали.

Документ, поддерживаемый обеими партиями, выражает поддержку "исторического решения" Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО и призывает страны-члены официально поддержать их присоединение к военному альянсу.

Резолюция также выступает против любых попыток Российской Федерации негативно ответить на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу и призывает членов НАТО выполнить обязательства по 2% расходов на оборону, подписанные странами на саммите в Уэльсе 2014 года.

Палата приняла резолюцию ровно через два месяца после того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня военный альянс официально пригласил две скандинавские страны вступить в альянс.

США еще не завершили процесс ратификации, решение должен утвердить Сенат. Он имеет конституционную роль ратифицировать или отклонять присоединение к НАТО, Палата представителей не имеет таких полномочий.

Напомним, 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова пригрозил заморозить заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс, если они не выполнят условия Анкары.

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