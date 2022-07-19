У Брюсселі готують план обмеженого споживання газу для країн ЄС на випадок надзвичайної ситуації

Єврокомісія готує план обмеження споживання газу для країн ЄС на випадок, якщо блок зіткнеться з катастрофічним дефіцитом.

Як повідомляє Politico, три дипломатичні джерела у ЄС розповіли, що цю пропозицію планують внести поруч із планом заощадження газу на зимові місяці.

Передбачається, що у разі надзвичайної ситуації, як цілковите припинення постачання газу з Росії, Єврокомісія зможе запровадити обов’язкові до виконання обмеження на споживання газу.

Російський "Газпром" вже цілковито зупинив або обмежив постачання 12 країнам блоку і є побоювання, що Росія не відновить постачання по "Північному потоку-1" після десятиденної перерви для планових технічних робіт.

План обмеження споживання передбачає прийняття рішення на рівні ЄС кваліфікованою більшістю, відтак окрема країна не зможе заблокувати його. Єврокомісія зможе запустити надзвичайні заходи за власним рішенням або на запит щонайменш двох країн.

Також йдуть дискусії про вимогу до країн скоротити своє споживання газу у холодну пору року, скоріш за все погодяться щодо скорочення на 10-15%.

Перші обговорення пропозиції плануються у середу 20 липня.