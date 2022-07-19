В Брюсселе готовят план ограничения потребления газа для стран ЕС на случай чрезвычайной ситуации

Еврокомиссия готовит план ограничения потребления газа для стран ЕС в случае, если блок столкнется с катастрофическим дефицитом.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", три дипломатических источника в ЕС рассказали, что это предложение планируют внести рядом с планом сбережения газа на зимние месяцы.

Предполагается, что в случае чрезвычайной ситуации, как полное прекращение поставок газа из России, Еврокомиссия сможет ввести обязательные для выполнения ограничения на потребление газа.

Российский "Газпром" уже полностью остановил или ограничил поставки 12 странам блока и есть опасения, что Россия не возобновит поставки по "Северному потоку-1" после десятидневного перерыва для плановых технических работ.

План ограничения потребления предусматривает принятие решения на уровне ЕС квалифицированным большинством, поэтому отдельная страна не сможет его заблокировать. Еврокомиссия сможет запустить чрезвычайные меры по собственному решению или по запросу как минимум двух стран.

Также идут дискуссии о требовании к странам сократить свое потребление газа в холодное время года. Скорее всего, согласятся на сокращение на 10-15%.

Первые обсуждения предложения пройдут в среду 20 июля.