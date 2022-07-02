Посол України закликав Сербію приєднатися до санкцій проти РФ

Посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.

Толкач разом із президентом Національної асамблеї Сербії Івіцею Дачичем і президентом Євроатлантичної ради Сербії Драганом Чормазом взяв участь у відкритті конференції "Місце Сербії в євроатлантичній спільноті" у парламенті країни.

У своєму виступі представник України зазначив, що його країна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи.

"Сербія обрала європейський шлях, а значить, ми захищаємо майбутнє Сербії", - підкреслюється у повідомлені.

Посол також подякував Сербії за підтримку резолюцій ООН, яка засуджує російську агресію проти України, а також за гостинність щодо громадян України, які знайшли прихисток у Сербії.

Водночас Володимир Толкач закликав сербську сторону приєднатися до санкцій проти Росії, а також посилити спільні зусилля щодо зупинення агресора, який становить загрозу для об'єднаної Європи.

Як повідомлялося, президент Сербії Александар Вучич вважає, що тиск на країну з метою долучитися до санкцій проти Росії не повинен стати на заваді подальшому шляху до Європейського Союзу.