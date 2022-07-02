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Посол Украины призвал Сербию присоединиться к санкциям против РФ

Суббота, 2 июля 2022, 12:17

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач призвал Белград присоединиться к санкциям ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

Толкач вместе с президентом Национальной ассамблеи Сербии Ивицей Дачичем и президентом Евроатлантического совета Сербии Драганом Чермазом принял участие в открытии конференции "Место Сербии в евроатлантическом сообществе" в парламенте страны.

В своем выступлении представитель Украины отметил, что его страна борется против российского агрессора, защищая не только себя, но и демократические ценности и свободу, а также будущее Европы.

"Сербия избрала европейский путь, а значит, мы защищаем будущее Сербии", - подчеркивается в сообщении.

Посол также поблагодарил Сербию за поддержку резолюций ООН, осуждающую российскую агрессию против Украины, а также за гостеприимство в отношении граждан Украины, нашедших убежище в Сербии.

В то же время Владимир Толкач призвал сербскую сторону присоединиться к санкциям против России, а также усилить совместные усилия по остановке агрессора, представляющего угрозу для объединенной Европы.

Как сообщалось, президент Сербии Александар Вучич считает, что давление на страну с целью присоединиться к санкциям против России не должно помешать дальнейшему пути в Европейский Союз.

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