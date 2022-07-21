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У Фінляндії однакова кількість прихильників і противників загорожі на кордоні з РФ

Четвер, 21 липня 2022, 19:29

Майже однакова кількість жителів Фінляндії підтримує і виступає проти зведення загорожі на кордоні з Росією, свідчить опитування фінської агенції Uutissuomalainen.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Suomenmaa.

Так, 38% респондентів не підтримують зведення паркану на фінському кордоні, ще 36%, навпаки, підтримують цю ідею, решта 26% не визначилися з відповіддю.

На думку старшої дослідниці Інституту зовнішньої політики Фінляндії Сайла Хейнікоскі, результати опитування свідчать, що фіни сприймають Росію як загрозу.

"Той факт, що 36% підтримують зведення загорожі на всьому східному кордоні, є значним результатом, який вказує на виключний характер ситуації у сфері безпеки", – вважає науковиця.

Вона додала, що війна в Україні та страх гібридного впливу Росії вплинув на результати опитування.

Незгодні зі зведенням загорожі, на погляд Хейнікоскі, ставлять питання про доцільність або ефективність такого кроку.

На початку липня парламент Фінляндії затвердив законопроєкт, який дозволить зводити загородження на кордоні з Росією, пізніше його підписав президент.

Закон дозволить уряду ухвалити рішення про будівництво парканів або інших бар'єрів на кордоні та надсилати всі заяви про надання притулку в один або кілька прикордонних пунктів, таких як аеропорт.

Фінляндія має давню історію воєн із Росією, хоча в цей час вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками та пластиковими смугами на більшій частині її 1300-кілометрової протяжності.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує прикордонні загородження для зон підвищеного ризику та критичних зон – таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними.

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Фінляндія Росія

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