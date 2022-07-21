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В Финляндии одинаковое количество сторонников и противников заграджения на границе с РФ

Четверг, 21 июля 2022, 19:29

Почти одинаковое количество жителей Финляндии поддерживает и выступает против возведения заграждения на границе с Россией, свидетельствует опрос финского агентства Uutissuomalainen.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Suomenmaa.

Так, 38% респондентов не поддерживают возведение забора на финской границе, еще 36%, напротив, поддерживают эту идею, остальные 26% затруднились с ответом.

По мнению старшей исследовательницы Института внешней политики Финляндии Сайла Хейникоски, результаты опроса свидетельствуют, что финны воспринимают Россию как угрозу.

"Тот факт, что 36% поддерживают возведение заграждения на всей восточной границе, является значительным результатом, указывающим на исключительный характер ситуации в сфере безопасности", - считает ученая.

Она добавила, что война в Украине и страх гибридного влияния России повлиял на результаты опроса.

Несогласные с возведением заграждения, по мнению Хейникоски, задают вопрос о целесообразности или эффективности такого шага.

В начале июля парламент Финляндии утвердил законопроект, позволяющий возводить заграждения на границе с Россией, позже его подписал президент.

Закон позволит правительству принять решение о строительстве заборов или других барьеров на границе и посылать все заявления о предоставлении убежища в один или несколько пограничных пунктов, таких как аэропорт.

Финляндия имеет давнюю историю войн с Россией, хотя в настоящее время покрытая лесом пограничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми полосами на большей части ее 1300-километровой протяженности.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует пограничные заграждения для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

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Финляндия Россия

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