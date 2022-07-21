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Доля другого референдуму про незалежність Шотландії вирішиться в жовтні

Четвер, 21 липня 2022, 23:00

Верховний суд Великої Британії в четвер оголосив, що розгляне питання про проведення другого референдуму про незалежність Шотландії від Сполученого Королівства 11 і 12 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Нагадаємо, в червні перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила про намір провести другий референдум про вихід країни зі складу Сполученого Королівства 19 жовтня 2023 року.

Тоді Стерджен сказала, що звернулася до головного юриста Шотландії з проханням направити до Верховного Суду Великої Британії клопотання про проведення консультативного референдуму.

Перша міністерка Шотландії та водночас лідерка найбільшої партії країни – Шотландської національної партії – стверджує, що після виходу Великої Британії з ЄС та пандемії коронавірусу настав час переглянути результати референдуму 2014 року.

Тоді, нагадаємо, 55% шотландців висловилися проти виходу країни зі складу Сполученого Королівства. Але водночас на референдумі 2016 року більшість виступила проти виходу з ЄС.

Уряд Великої Британії стверджував, що не дозволить провести новий референдум, посилаючись на результати 2014 року й апелюючи до того, що голосування, здійснене без схвалення Лондона, не буде юридично обов'язковим.

Навіть якщо референдум відбудеться, як запропоновано, більшість голосів сама по собі не зробить Шотландію незалежною від решти Великої Британії.

Сама Стерджен говорила, що для здобуття незалежності Шотландією шотландський і британський парламенти повинні ухвалити відповідне законодавство.

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Велика Британія

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